رئیس کل دادگستری استان البرز از شناسایی و دستگیری متهم به غصب عنوان و کلاهبرداری پس از تماس تلفنی با وی خبر داد و گفت: این فرد با جعل دستخط و امضای مسئولان کشوری و ادعای نفوذ در رده‌های بالای حاکمیتی، از مردم کلاهبرداری کرده بود و با حکم دادگاه کیفری یک استان البرز به ۳۵ سال و ۶ ماه حبس و رد اموال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، با اعلام صدور رأی قطعی و اجرای حکم پرونده فرد مدعی نفوذ در رده‌های بالای حاکمیتی کشور که اقدام به جعل دستخط و امضای مسئولان کشوری از جمله جعل نامه منتسب به رؤسای قوا کرده بود، گفت: پرونده این شخص با ۱۰ عنوان اتهامی از جمله کلاهبرداری، جعل حکم، امضا، مهر، فرمان و دستخط رؤسای قوا، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، در دادگستری کل استان البرز رسیدگی شد.

نحوه شناسایی و بازداشت متهم

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح نحوه شناسایی و تشکیل پرونده قضایی، به تماس تلفنی متهم با وی و انتصاب خود به یکی از نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و گفت: بزهکار در تماس تلفنی با یک شماره خصوصی بدون نمایش شماره تماس گیرنده، با تلفن همراه اینجانب خود را از مسئولان بیت رهبری معرفی و درخواست صدور رأی به نفع یک شخص را داشت که با توجه به ماهیت و نوع درخواست و غیرمعمول بودن خواسته وی، موضوع را جهت بررسی به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز ارجاع نمودم و با تشکیل پرونده قضایی، متهم توسط اداره کل اطلاعات استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

بازداشت سایر متهمان

وی با اشاره به کشف اقلام متعددی از متهم به هنگام دستگیری از قبیل سلاح کمری تقلبی، شوکر، افشانه و مشروبات الکلی خارجی افزود: در تحقیقات بعدی سه همکار وی شامل شخص عادی به اتهام غصب عنوان دولتی و دو نفر از کارمندان مخابرات استان البرز به اتهام مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق برقراری غیرقانونی سرویس عدم نمایش شماره تلفن متهم، شناسایی و بازداشت شدند.

ادعای ارتباط با مقامات

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه متهم با انتصاب خود به مقامات عالی نظام کلاهبرداری می‌کرده است، گفت: در تحقیقات مشخص شد وی با ادعای ارتباط با مقامات مختلف از جمله دفتر رهبر شهید انقلاب، رؤسای سابق و فعلی قوای مجریه و قضائیه و سایر مقامات قضایی، رؤسای اسبق مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، وزیر سابق اطلاعات، نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات استانی از جمله استاندار و فرماندهان انتظامی، وجوه مختلفی از مردم با ادعای انجام امورات آنها از طریق روالی غیرقانونی اخذ کرده است.

میزان اموال کلاهبرداری‌شده

وی میزان برخی از وجوه اخذشده با ادعای اعمال نفوذ در پرونده‌های حقوقی و شهرداری را در پرونده‌های دارای شاکی، بیش از ۳۶ میلیارد تومان و در یک پرونده دیگر بیش از ۲۰ هزار دلار بیان کرد و افزود: در یک مورد شاکی که بعداً به سبب فشار روحی واردشده اقدام به خودکشی نمود و متأسفانه جان باخت، در دادگاه ادعا کرد که متهم با معرفی خود به عنوان کارکنان عالی‌رتبه وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه دارای ارتباطات گسترده با نهاد رهبری و قوه قضائیه است، بابت پیگیری پرونده عبور اتوبان از ملکی که داشت، به دفعات و مجموعاً مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اخذ کرد.

کشف ۱۶ گوشی از بزهکار

فاضلی هریکندی با بیان شگردهای عجیب متهم درباره نحوه ارتباط دادن خود به مقامات و مدیران کشوری و استانی گفت: در زمان بازداشت از منزل وی ۱۶ گوشی و بی‌سیم کشف شد و مشخص شد با معرفی خود به عنوان صاحب‌منصب، آشنا و نزدیک مسئولان کشوری، نزد افرادی که قصد کلاهبرداری از آنها را داشته در تماس‌های با گوشی‌های مختلف، شخص پشت خط را از مسئولان معرفی می‌کرده است.

وی افزود: همچنین با تطمیع و فریب دو نفر از کارکنان مخابرات با ادعای نفوذ نزد مقامات، شماره تلفن خود را به حالت خصوصی تغییر داده بود و با همان شماره با افراد مختلف ارتباط برقرار می‌کرد و خود را با سمت‌های مجعول مختلف و یا از طرف و یا همکار مقامات عالی نظام معرفی می‌کرد و مخاطبان تماس خود اعم از مردم عادی یا حتی برخی از کارکنان دستگاه‌های مختلف را به جهت عدم نمایش شماره تماس گیرنده و به تصور برقراری تماس از نهادهای حاکمیتی، فریب می‌داد.

رسیدگی و صدور حکم

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه بر اساس رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم ردیف اول مجموعاً به ۳۵ سال و ۶ ماه حبس، رد مال از قبیل ۳۶ میلیارد تومان و ۲۰ هزار دلار و ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شد، افزود: متهم ردیف دوم به اتهام غصب عنوان دولتی و اعمال نفوذ به ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، و متهمان ردیف سوم و چهارم که از کارمندان شرکت مخابرات استان البرز بودند، بابت بزه مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق تغییر شماره تلفن متهم و تبدیل آن به خصوصی، به دو سال حبس محکوم شدند.

فاضلی هریکندی گفت: رأی صادرشده پس از فرجام‌خواهی متهمان، در دیوان عالی کشور تأیید شد و هم‌اکنون هر چهار محکوم در زندان و در حال تحمل حبس هستند.