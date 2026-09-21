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نجاتگران به چهار فرد گرفتار در ارتفاعات کوه سرخ کازرون در غرب استان فارس امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر گرفتار شدن چهار نفر در ارتفاعات کوه سرخ به هلالاحمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
سعید دهقان افزود: نجاتگران پس از پنج ساعت پیمایش به مصدومان رسیدند و پس از انجام کمکهای اولیه برای مصدومان، آنان را به دامنه کوه منتقل کردند.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.