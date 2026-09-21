به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری ۷ عضو یک باند مسلح سرقت موتورسیکلت و کشف ۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، ۲ قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات در یکی از شهرستان‌های استان مازندران خبر داد.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی افزایش گزارش‌های سرقت متوالی موتورسیکلت و بررسی تصاویر مربوط به سرقت‌های مسلحانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری پلیس پیشگیری و عملیات و هماهنگی مرجع قضائی، طی یک عملیات اطلاعاتی و تخصصی ۱۰ روزه موفق به شناسایی اعضای این باند شدند و ۷ متهم در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند.

سرهنگ خورشاد تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهمان، تعداد ۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، یک قبضه کلت کمری به همراه ۱۶ تیر جنگی و یک قبضه وینچستر به همراه ۸ فشنگ کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران خاطر نشان کرد: تحقیقات تخصصی برای بررسی سوابق متهمان، شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و کشف ابعاد دیگر فعالیت این باند ادامه دارد.