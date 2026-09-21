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رئیس پلیس راه خوزستان از تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاکهای مخدوش و دستکاریشده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ سعید حسنوندگفت: در راستای اجرای طرحهای ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و مقابله با تخلفات مرتبط با پلاک خودرو، پلیس راه استان خوزستان با خودروهای فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش یا دستکاریشده و سایر تخلفات مرتبط با پلاک، برابر قانون برخورد میکند.
وی افزود: در مواردی که تخلف ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، موضوع حسب مورد و مطابق مقررات، از جمله ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، برای طی مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: پلیس راه استان با هرگونه مخدوشکردن، دستکاری، تغییر یا استفاده غیرمجاز از پلاک خودرو، قاطعانه و برابر قانون برخورد میکند و در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
حسنوند ادامه داد: پلاک خودرو، شناسه قانونی وسیله نقلیه محسوب میشود و از کاربران ترافیک انتظار میرود ضمن رعایت قوانین و مقررات، از هرگونه اقدام برای تغییر، مخدوشکردن یا استفاده غیرمجاز از پلاک خودداری کنند.