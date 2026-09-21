به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر امور آبفای شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه هم‌اکنون آب در بخش‌های اصلی شبکه برقرار است گفت: بازگشت کامل شبکه به حالت عادی و تثبیت فشار در همه نقاط زمان‌بر است.

وی افزود: برای حفظ پایداری فشار شبکه در ساعات آینده، از شهروندان تقاضا می‌شود با رعایت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب، به رسیدن جریان آب به نقاط انتهایی شبکه کمک کنند.

ایوب دهدار با تأکید بر ضرورت هواگیری پمپ‌های خانگی برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات در اثر ورود هوا به لوله‌ها، گفت: گروه حوادث و امداد برای بازدید میدانی و رفع نواقص در محل اداره حضور دارند.

وی افزود: مشترکان می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز برای گزارش مشکلات یا دریافت راهنمایی با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند.