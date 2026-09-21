وزنه‌بردار کرمانی، در رقابت‌های قهرمانی جهان پیشکسوتان در یونان با نشان برنز، نام ایران و کرمان را در میان مدال‌آوران این رویداد جهانی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،محمدرضاابوالقاسمی در رقابت‌های این دسته، در حرکت یک‌ضرب وزنه ۹۵ کیلوگرمی را به ثبت رساند و در دوضرب نیز موفق به مهار ۱۲۳ کیلوگرم شد تا با مجموع ۲۱۸ کیلوگرم، جایگاه سوم جهان را به خود اختصاص دهد.

در این رقابت، تیرات سینگ ساندو از کانادا با مجموع ۲۳۲ کیلوگرم قهرمان شد و اودو درفرت از آلمان با مجموع ۲۲۳ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت.

مسابقات وزنه‌برداری مسترز جهان در یونان و به میزبانی آتن به مدت ۱۰ روز و با حضور ۱۶۰۰ وزنه‌بردار برگزار می‌شود.

این مسابقات از ۲۶شهریور آغاز شده و تا چهارم مهر ادامه دارد.