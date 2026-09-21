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رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۴۹ درصد از پستهای قضایی استان متصدی ندارد و فقط ۵۱ درصد از پستها دارای متصدی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با نمایندگان تهران در مجلس، که در مجتمع قضایی امام خمینی برگزار شد افزود: دادگستری استان تهران با کمبود نیرو و امکانات مواجه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این استان قضات دو برابر حد معمول کار می کنند.
عتباتی پیگیری پرونده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را اولویت کاری دادگستری استان تهران عنوان کرد و افزود: پرونده منافقین و شهید سلیمانی نیز در حال رسیدگی است و از جمله اقدامات است.