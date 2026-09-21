به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با نمایندگان تهران در مجلس، که در مجتمع قضایی امام خمینی برگزار شد افزود: دادگستری استان تهران با کمبود نیرو و امکانات مواجه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این استان قضات دو برابر حد معمول کار می کنند.

عتباتی پیگیری پرونده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را اولویت کاری دادگستری استان تهران عنوان کرد و افزود: پرونده منافقین و شهید سلیمانی نیز در حال رسیدگی است و از جمله اقدامات است.