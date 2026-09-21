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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از جذب ۹۹.۵ درصد اعتبارات استانی و ملی استان به ارزش ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امید احمدی دوشنبه در نشست جذب اعتبارات خوزستان در محل استانداری گفت: میزان جذب اعتبارات استان در مجموع تاکنون به ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: از مجموع اعتبارات جذبشده، پنج هزار و ۱۴ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات استانی و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات ملی بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به روند مثبت جذب اعتبارات ادامه داد: بر اساس گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی، انتظار میرود تا پیش از ساعت ۱۲ فردا، ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به میزان اعتبارات جذبشده اضافه شود.
احمدی گفت: با اضافه شدن این مبلغ، میزان جذب اعتبارات استان بیش از پیش به سقف کامل اعتبارات استانی و ملی نزدیک خواهد شد.