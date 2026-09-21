همزمان با سراسر کشور، جشن شکوفه‌ها ویژه ۴۶ هزار و ۷۲۱ کلاس اولی در استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امروز بیش از ۴۶ هزار دانش آموز پایه اول استان کرمان سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را آغاز کردند.

محمدرضا فرحبخش افزود: از۳۳۲۴ دبستان در استان ، ۲۵۷۴ باب آنها دبستان دوره اول هستند.

وی افزود: در شهر کرمان ۲۸۸ مدرسه از امروز پذیرای دانش آموزان کلاس اولی هستند که ۱۲۳ باب در آموزش و پرورش ناحیه یک و ۱۶۵ باب در آموزش و پرورش ناحیه دو وجود دارند.

امروز همچنین جشن جوانه‌ها ویژه ۴۹ هزار و ۶۹۲ دانش آموز پایه هفتم در ۱۲۵۳ دبیرستان دوره اول استان کرمان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم استانی جشن جوانه‌ها در منطقه راین گفت: در سال تحصیلی جدید، ۲۵ هزار و ۸۲ دانش آموز دختر و ۲۴ هزار و ۶۱۰ دانش آموز پسر در استان در ۱۸۳۲ کلاس درس پایه هفتم تحصیل می‌کنند.

فرح بخش افزود: در استان کرمان ۱۰۰۶ دوره اول دولتی و ۲۴۷ دبیرستان دوره اول غیردولتی فعالیت می کنند.