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طرح جنجالی الحاق حریم درجه ۲ تختجمشید به شهر مرودشت، که هفتهها نگرانی فعالان و دوستداران میراث فرهنگی را برانگیخته بود، در دوازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به اتفاق آرا مقرر به بازنگری کامل شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما، در دوازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه طرح جامع مرودشت هنوز تصویب نشده، حفظ میراث فرهنگی را اولویت اصلی وزارتخانه اعلام کرد و معاون میراثفرهنگی کشور نیز خواستار شنیدهشدن بهتر صدای جوامع محلی و نهادهای تخصصی شد.
در این جلسه همچنین غلام رضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: طرحهای جامع در دو مرحله تهیه میشوند: مرحله نخست طرح جامع مرودشت سال گذشته به شورایعالی ارائه شده، اما مرحله دوم هنوز تکمیل و به شورا ارجاع نشده است.
او با اشاره به جلسات مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراثفرهنگی گفت به دلیل حساسیتهای عمومی ایجادشده، توافق شد موضوع بار دیگر در جلسات کارشناسی شورایعالی بررسی و بازنگری شود.
احمد نیکخواه نائینی، دبیر کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری، نیز در این جلسه تصریح کرد در حریم درجه ۱ تختجمشید هیچ اقدام مغایر با ضوابط حفاظتی انجام نشده و این محدوده کاملاً حفاظتشده باقی مانده است.
در حریم درجه ۲ (حدود ۱۷۰ هکتار)، اصل ساختوساز ممنوع نیست، اما محدود به ارتفاع حداکثر ۸.۵ متر و رعایت کامل ضوابط میراثفرهنگی است.
او همچنین توضیح داد: روستای کوشک خارج از حریم درجه ۲ قرار دارد و برای این محدوده دو محور در نظر گرفته شده: یکی به سمت روستای کوشک و دیگری به سمت شهرک مهدیه. شهرک مهدیه که از دهه ۵۰ شکل گرفته، در طرح جامع بهعنوان «پیشخوان ورودی تختجمشید» با کاربری گردشگری، نه مسکونی دیده شده، محوری با عرض حدود ۱۰۰ متر که در دو طرف آن واحدهای تجاری گردشگری و سایتهای پشتیبان هتل، همگی با محدودیت ارتفاع ۸.۵ متر، پیشبینی شده است
در ادامه جلسه فرزانه صادق با تکرار این نکته که طرح جامع هنوز تمام و ابلاغ نشده، خواستار برگزاری جلسات ویژه برای اخذ نظرات انجمنها و کارشناسان شد تا حساسیت تختجمشید در طرح جامع مرودشت بازتاب یابد.
و با اشاره به اینکه ضوابط ویژه حریم تختجمشید مربوط به سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ است، گفت با توجه به تحولاتی مثل برداشت آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین، لازم است این حریمها بازنگری شوند و این بازنگری باید با مشارکت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نیز انجام شود.
صادق با توصیف مرودشت بهعنوان شهری با «محدودیت جدی برای توسعه شهری»، تأکید کرد باید برای یونسکو بهروشنی توضیح داده شود که هیچ اتفاقی خلاف ضوابط میراثفرهنگی رخ نداده و حفظ میراث، مهمتر از ضوابط ناکارآمد است.
او همچنین به ضرورت ساماندهی خدمات پشتیبان گردشگری در مسیر ورودی تختجمشید اشاره کرد، با توجه به جمعیت زیادی که هرساله به این مجموعه سفر میکنند.
علی دارابی معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با توصیف تختجمشید بهعنوان «نگین آثار ثبتجهانی ایران» (از میان ۳۰ اثر ثبتجهانی ایران در ۱۱۳ سایت)، گفت : بررسیهای اخیر نگرانیهایی در میان جوامع محلی و فعالان میراثفرهنگی ایجاد کرده و تلاش وزارتخانه این است که صدای این جوامع بهتر شنیده شود.
او با معرفی شعار «هر روستا یک بومگردی»، بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای منطقه به مقصد گردشگری بهجای توسعه صرفاً شهری تأکید کرد و خواستار فرصت کافی برای بررسی همهجانبه موضوع از سوی شورایعالی شهرسازی شد.
بر اساس نتیجه این جلسه، هیچ تصمیم قطعی درباره الحاق مهدیه به مرودشت گرفته نشده و موضوع به جلسات کارشناسی بعدی شورایعالی شهرسازی و معماری موکول شده است — روندی که هم وزارت راه و شهرسازی و هم وزارت میراثفرهنگی آن را فرصتی برای بررسی دقیقتر و جلب مشارکت نهادهای تخصصی و جوامع محلی توصیف کردهاند.