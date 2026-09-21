بزرگترین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای معرفی ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنعت و گردشگری شهرستان میاندوآب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه میاندوآب از برگزاری بزرگترین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میاندوآب خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران آمادگی کامل دارند.

رسول ملکی افزود: توسعه هر شهرستان در گرو ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی است.

وی گفت: میاندوآب با برخورداری از ظرفیت‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنعت و گردشگری، از ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال تبدیل شود.

ملکی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با کاهش بروکراسی اداری، تسریع در صدور مجوز‌ها و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی و تولیدی را در شهرستان فراهم کنند.

فرماندار ویژه میاندوآب تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد و رفاه مردم منطقه خواهد بود.