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بزرگترین همایش فرصتهای سرمایهگذاری برای معرفی ظرفیتهای مختلف در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنعت و گردشگری شهرستان میاندوآب برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه میاندوآب از برگزاری بزرگترین همایش فرصتهای سرمایهگذاری در میاندوآب خبر داد و گفت: همه دستگاههای اجرایی شهرستان برای تسهیل روند سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران آمادگی کامل دارند.
رسول ملکی افزود: توسعه هر شهرستان در گرو ایجاد زیرساختهای مناسب برای سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی است.
وی گفت: میاندوآب با برخورداری از ظرفیتهای مختلف در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنعت و گردشگری، از ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری برخوردار است و باید این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی و اشتغال تبدیل شود.
ملکی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با کاهش بروکراسی اداری، تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران، زمینه اجرای طرحهای اقتصادی و تولیدی را در شهرستان فراهم کنند.
فرماندار ویژه میاندوآب تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد و رفاه مردم منطقه خواهد بود.