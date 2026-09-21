فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از اجرای ۲۱ فقره حکم قضایی و رفع تصرف بیش از ۳۳ هکتار اراضی ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از اجرای ۲۱ فقره حکم قضایی با هدف رفع تصرف و خلع ید متصرفان از اراضی ملی این استان خبر داد.

سرهنگ عابدین ملکی‌پویا گفت: در راستای صیانت از انفال الهی و جلوگیری از دست‌اندازی سودجویان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با پیگیری‌های حقوقی این اداره‌کل و همکاری نزدیک دستگاه قضا و مامورین نیروی انتظامی، بیش از ۳۳ هکتار و ۵۳۳۳ مترمربع از اراضی ملی استان از تصرف خارج و به وضع سابق بازگردانده شد.

او با ارائه جزئیات مربوط به این عملیات افزود: توزیع اراضی آزادشده در سطح شهرستان‌ها شامل یک فقره در تفرش (۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع)، ۴ فقره در خمین (۸ هکتار و ۲۵۸ مترمربع)، ۵ فقره در کمیجان (۵ هکتار و ۶۴۴۵ مترمربع)، ۶ فقره در شازند (۳ هکتار و ۴۸ مترمربع)، ۳ فقره در فراهان (۱ هکتار و ۱۹۵۸ مترمربع)، یک فقره در آشتیان (۱ هکتار و ۱۷۹۹ مترمربع) و یک فقره در ساوه (۴۰۰ مترمربع) است.

سرهنگ ملکی‌پویا با تاکید بر اینکه برخورد با متصرفان و متخلفان اراضی ملی «خط قرمز» یگان حفاظت است، ابراز داشت: علاوه بر اجرای احکام مذکور، با حضور به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت در شهرستان‌ها، از تخریب و تصرف بیش از ۲۰ هکتار از اراضی در ۱۳ مورد دیگر نیز جلوگیری به عمل آمد.

او افزود: این یگان به‌صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گشت‌های خودرویی و گزارش‌های مردمی، وضعیت اراضی ملی را به‌دقت رصد می‌کند.

از عموم مردم و دوستداران محیط زیست درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ و همچنین سامانه ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت گزارش دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.