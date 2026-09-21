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سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت: دشمنان از استواری و توانمندی نظامی ملت یمن شوکه شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت : قیمومیت خارجی به منزله مصادره آزادی و استقلال است .دشمنان از استواری و توانمندی نظامی ملت یمن شوکه شدند
رهبر انصارالله یمن: انقلاب ۲۱ سپتامبر موجب رهایی از استکبار آمریکا شد
داد سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت خداوند را حمد و سپاس میگوییم که ملت عزیز ما را در انقلاب مبارک ۲۱ سپتامبر، با پیروزی و یاری خود مدد رساند. انقلاب ۲۱ سپتامبر برای ملت آزاد ما آزادی و استقلال را بر اساس هویت ایمانی آن محقق کرد و موجب رهایی از استکبار آمریکا شد. نعمت رهایی و استقلال و متوقف کردن مسیر نادرستِ وابستگی و قیمومیت خارجی، نعمتی بزرگ بود و این روز، یکی از ایامالله است.
سفیر آمریکا در زمانه قیمومیت، حاکم صنعا بود
عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت ترورها پیش از انقلاب ۲۱ سپتامبر علیه نیروهای امنیتی، ارتش و اساتید دانشگاهها بود و کار به جایی رسید که تکفیریها به بیمارستانها یورش میآوردند. به رغم وجود ثروت نفتی و گازی، گرسنگی بر ملت حاکم بود؛ هرچند هیچ جنگی هم در کار نبود. فروپاشی اقتصادی پیش از انقلاب ادامه یافت، زیرا فروپاشی سازمان یافته بود. قیمومیت پیش از انقلاب ۲۱ سپتامبر برای ورود به همه مسائل کشور عمل کرد. سفرا در آن زمان در هر زمینهای در مسائل حکومت مداخله میکردند. دشمنان مرحله قیمومیت را فرصت طلایی یافتند و سفیر آمریکا در آن زمان حاکم صنعا بود. تصمیمات پیش از انقلاب ۲۱ سپتامبر در دست سفیر آمریکا بود و به سمت احداث پایگاههایی حتی در صنعا پیش رفتند. آزادی و استقلال ارزشمندتر از هر چیز دیگری است و ارزش بزرگ نزد انسان است. انقلاب مردمی اعتبار را به ملت بازگرداند و عزت ایمانی ملت را حفظ کرد. این انقلاب انقلابی با انگیزه خارجی از هیچ طرفی در این جهان نبوده است.
نظام سعودی با مشارکت آمریکا وحشیانهترین جنایتها را علیه ملت یمن انجام داد
سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت ملت ما در قبال مسائل امت و خطرات فراروی امت اسلامی موضع گیری دارد و این موضع گیری اصیل است. دشمنان به سمت توطئه چینی علیه ملت ما پیش رفتند و برای تسلط دوباره بر این ملت تلاش کردند. تا وقتی که هدف آمریکا یعنی تسلط بر ملت ما ادامه داشته باشد و در کشور ما پایگاههایی برای آمریکا وجود داشته باشد، مشکل در این کشور ادامه خواهد یافت. انقلاب مردمی با اصل صلح و شراکت انجام شد، اما دشمنان موضع خصمانه در پیش گرفتند و برخی را برای تسلیم شدن دوباره بکار گرفتند. عربستان با نظارت و مشارکت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به ناحق به سمت اجرای حملات فراگیر علیه ملت ما پیش رفت. نظام سعودی با مشارکت آمریکا وحشیانهترین جنایتها را در یمن اجرا کرد. نظام سعودی همه ارکان حیات در کشور ما را هدف قرار داد و جنایتهای وحشیانه آن جنایتهای جنگی ضد بشری است.
نظام سعودی بیش از ۲ هزار مسجد را هدف قرار داد
سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت همه توصیفهای جنایتهای جنگی درباره جنایتهای نظام سعودی در یمن صدق میکند. مواضع عربی و اسلامی در قبال حملات سعودی به یمن سست بود؛ مگر مواضع محور جهاد و مقاومت و برخی از آزادگان جهان. آمریکا حمایت سیاسی از جنایتهای نظام سعودی در یمن را فراهم کرد و معاملات بزرگی با سعودی برای کشتن فرزندان ملت ما داشت. نظام سعودی در سالهای تشدید درگیری در یمن با وجهه صهیونیست عمل میکرد. با وجهه وحشیانه عمل میکرد. هزاران زن و کودک غیرنظامی را در منازل، مساجد، مدارس و بازارها در یمن کشت. نظام سعودی بیش از ۲ هزار مسجد را هدف قرار داد و مناسبتهای جشن و عزاداری را هدف قرار داد و اسناد این جنایتها را دراختیار داریم. نظام جنایتکار سعودی همه این جنایتها را در برابر دیدگان جهان انجام داد و بیشتر دولتها و نظامها هیچ بیانیهای برای محکوم کردن اقدام آن در کشتن هزاران زن و کودک یمنی منتشر نکردند.
دشمنان از استواری و توانمندی نظامی ملت ما شوکه شدند
سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت مسیر ایجاد توانمندیهای نظامی در یمن از نقطه صفر آغاز شد. ملت ما برای دفاع از خاک، آبرو، عزت و کرامت و استقلال خود فداکاری کرد و نتایج مهم آن در ناکام گذاشتن دشمنان در زمانی بود که آنها امیدوار بودند جنگ به نفع آنها تمام شود. دشمنان پس از چندین سال حملات علیه یمن ناکام ماندند؛ آن هم درحالی که جنایتکاری، محاصره و حملات را در حد توان علیه یمن به کار بردند. به فضل خداوند، دشمنان از ثبات و استواری ملت ما، رشد تأثیرگذاری توانمندیهای نظامی و مواضع در میدان شوکه شدند. در مرحله کاهش تنش، سعودی تجاوزگر فرصتی برای بازنگری در محاسباتش داشت و میتوانست به این موضوع پی ببرد که تسلیم کردن دوباره این ملت در برابر دشمنان غیر ممکن است. سعودی تجاوزگر در سایه حمایت آمریکا، انگلیس و اسرائیل عمل میکرد و به آنها وابسته بود و از خود هیچ برنامهای نداشت.