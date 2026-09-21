مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، از حمله تروریستی به خودروی حامل ماموران انتظامی و شهادت یک نفر، در محور بزمان - ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ ساعتی قبل، در پی اقدام تروریستی و حمله مسلحانه به خودرو حامل مأموران انتظامی در محور بزمان - ایرانشهر، سروان "علیرضا مهرابی" به درجه رفیع شهادت نائل و ۳ نفر زخمی شدند.

گفتنی است این شهید والامقام متولد شهرستان دامغان در استان سمنان بوده که متاهل و دارای ۲ فرزند دختر می‌باشد.

همچنین لازم به ذکر است مراسم وداع با پیکر مطهر و تشییع این شهید معظم متعاقبا اعلام خواهد شد.

تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت ادامه دارد.