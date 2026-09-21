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۵۰ بسته لوازمالتحریر و نوشتافزار به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، با مشارکت خیران نیکاندیش شهرستان مهریز، برای توزیع میان فرزندان زندانیان این شهرستان تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دادستان شهرستان مهریز گفت: ۵۰ بسته لوازمالتحریر و نوشتافزار به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، با مشارکت خیران نیکاندیش شهرستان مهریز، برای توزیع میان فرزندان زندانیان این شهرستان تهیه شد.دهقان افزود:این اقدام در راستای حمایت از خانوادههای زندانیان و با هدف کمک به تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان جامعه هدف انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان انجام شده است.
دهقان گفت: هر یک از این بستههای لوازمالتحریر حدود بیست میلیون ریال، معادل دو میلیون تومان، ارزش دارد و در روزهای آینده میان دانشآموزانِ فرزندان زندانیان و جامعه هدف انجمن توزیع خواهد شد.وی با قدردانی از مشارکت خیران شهرستان مهریز در حمایت از خانوادههای زندانیان، اظهار کرد: حمایت از این خانوادهها نیازمند مشارکت و همراهی خیران است و اقدامات حمایتی میتواند بخشی از مشکلات معیشتی و آموزشی آنان را کاهش دهد.
دادستان مهریز تأکید کرد: همراهی خیران در تأمین نیازهای آموزشی فرزندان زندانیان، علاوه بر کمک به خانوادههای آنان، زمینه برخورداری دانشآموزان از امکانات لازم برای ادامه تحصیل را فراهم میکند.