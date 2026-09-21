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معاون قضایی رئیسکل دادگستری خوزستان از تحویل ۱۵۹ محکوم ایرانی از عراق در دهمین مرحله تبادل محکومان در مرز بینالمللی شلمچه خبر داد و گفت: این افراد عمدتاً به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندانهای عراق متحمل حبسهای طولانی شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا باوی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری خوزستان، در جریان دهمین مرحله تبادل محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق اظهار داشت: در این مرحله، ۱۵۹ نفر از محکومان ایرانی که عمدتاً به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندانهای عراق متحمل حبسهای طولانی شده بودند، در اجرای توافقنامه انتقال محکومان (مصوب ۱۳۹۰) به کشور بازگشتند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خوزستان افزود: این عملیات با همکاری مؤثر دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری، دادستانی مرکز استان و ادارهکل زندانهای خوزستان در مرز بینالمللی شلمچه انجام شد و روند انتقال با همکاری مطلوب طرف عراقی طی مدت ۳ الی ۴ ساعت با موفقیت به پایان رسید.
هشدار درباره افزایش بازداشت اتباع ایرانی در عراق
باوی با ابراز نگرانی از افزایش روند دستگیری اتباع ایرانی در عراق گفت: آمار بازداشت هموطنانمان در کشور عراق به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر نگرانکننده است و این موضوع علاوه بر آسیب به مناسبات دو کشور، مشکلات قضایی برای محکومان و خانواده آنان ایجاد کرده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به قوانین بسیار سختگیرانه عراق در حوزه مواد مخدر افزود: عراق برای حمل هرگونه مواد مخدر، حتی مقادیر ناچیز مواد سنتی مانند تریاک یا داروهای خاص، مجازاتهای سنگینی اعمال میکند.
وی گفت: طبق مصاحبههای صورتگرفته با محکومان، بخش قابل توجهی از این افراد به دلیل پذیرش بستههای امانتی از سوی افراد آشنا یا ناشناس برای انتقال به طرف عراقی گرفتار شدهاند. این افراد در مرز با کشف مواد مخدر در بستههای مذکور مواجه شده و از آنجا که در آن لحظه رافعه مسئولیت برای آنها وجود ندارد، متحمل حبسهای طولانیمدت شدهاند.
توصیه به زائران و مسافران
باوی افزود: هموطنان عزیز، زائران و مسافران باید در تمامی سفرهای خارجی، بهویژه کشور عراق، از پذیرش هرگونه بسته امانتی تحت هر عنوانی به جد خودداری کنند.
گفتنی است محکومان بازگرداندهشده جهت طی مراحل قانونی و تعدیل احکام بر اساس قوانین داخلی به زندانهای کشور منتقل شدهاند و پرونده آنها پس از بررسی در دادگاههای کشورمان رسیدگی خواهد شد.