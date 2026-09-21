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معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی بر ضرورت مدیریت اصولی پسماند و نظارت مستمر بر فرآیند جمعآوری، انتقال و دفع پسماندهای پزشکی و عفونی مراکز درمانی برای حفظ سلامت عمومی و محیط زیست تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی بر ضرورت مدیریت اصولی پسماند و نظارت مستمر بر فرآیند جمعآوری، انتقال و دفع پسماندهای پزشکی و عفونی مراکز درمانی برای حفظ سلامت عمومی و محیط زیست تأکید کرد.
جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خوی با محوریت ساماندهی فرآیند جمعآوری، انتقال و دفع پسماندها و بررسی وضعیت پسماندهای مراکز درمانی برگزار شد.
علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح پسماند گفت: پسماندهای پزشکی و عفونی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، نیازمند نظارت دقیق و رعایت الزامات بهداشتی و زیستمحیطی در تمام مراحل مدیریت هستند.
وی افزود: جمعآوری، انتقال و دفع پسماندهای مراکز درمانی باید به شکل اصولی و مطابق ضوابط انجام شود و دستگاههای متولی نیز بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت مستمر داشته باشند.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت مدیریت پسماند در شهرستان، روند جمعآوری و انتقال پسماندها و چالشهای موجود بررسی و راهکارهای لازم برای ارتقای فرآیند مدیریت پسماند و کاهش پیامدهای بهداشتی و زیستمحیطی آن مطرح شد.