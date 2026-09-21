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امام جمعه یزد با تأکید بر رسالت الهی روحانیت در هدایت جامعه گفت: روحانیون نباید منتظر مراجعه مردم بمانند، بلکه باید با حضور در میان مردم و بهویژه نسل جوان، زمینه تقویت معنویت و ارتباط آنان با خداوند را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیتالله ناصری در دیدار ائمه جماعات مدارس یزد، با تأکید بر رسالت الهی روحانیت در هدایت جامعه اظهار کرد: روحانیون باید خود را در برابر یک تکلیف الهی بدانند و در مسیر رسالت انبیا و اولیای الهی، پیامآور دین و هدایتگر مردم باشند.
وی با اشاره به جایگاه هدایت جامعه در آموزههای اسلامی افزود: در دین اسلام، هدایت و ارشاد جامعه از مسئولیتهای مهم انبیا بوده است و امروز این مسئولیت خطیر بر عهده روحانیت قرار دارد.
امام جمعه یزد با بیان اینکه مخاطب روحانیت همه بندگان خدا هستند، تصریح کرد: روحانی نباید مانند برخی مشاغل منتظر بماند تا مردم به او مراجعه کنند، بلکه باید همچون پیامبر اکرم (ص) که برای هدایت مردم به سراغ آنان میرفت، در میان مردم حضور داشته و برای هدایت و ارشاد آنان تلاش کند.
وی ادامه داد: کسی که لباس روحانیت را بر تن میکند، باید بهخوبی بداند که رسالتی سنگین بر عهده دارد؛ رسالتی که هدایت مردم، و ارتقای معنویت در جامعه را شامل میشود. اگر این مسئولیت بهدرستی ادا نشود، زمینه برای سوءاستفاده دشمن و تضعیف جایگاه دین و باورهای دینی در جامعه فراهم خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان اخلاق و رفتار نیک را یکی از مهمترین ابزارهای هدایت دانست و گفت: رفتار و اخلاق خوب، خود نوعی هدایت عملی است و تأثیر فراوانی بر مردم دارد. با اخلاق نیک، رفتار شایسته و آراستگی میتوان بهویژه بر نسل جوان اثرگذار بود و زمینه هدایت آنان را فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اخلاص در فعالیتهای تبلیغی خاطرنشان کرد: باید برای خدا و در راه رضای الهی تلاش کنیم و هدف ما در فعالیتهای تبلیغی، هدایت و راهنمایی مردم باشد.
آیتالله ناصری با اشاره به خاطراتی از مرحوم شیخ غلامرضا فقیه خراسانی اظهار کرد: ایشان زندگی خود را وقف هدایت مردم کرده بود و با مجاهدت و اخلاص، برای تبلیغ دین به مناطق نزدیک و دور سفر میکرد. تمام تلاش او برای رضای خدا بود و در مسیر تبلیغ دین، دلسوزی و اخلاص ویژهای داشت.
وی با بیان اینکه روحانیون وظیفهای سنگین در برابر جامعه دارند، گفت: باید بسیار مراقب رفتار و عملکرد خود باشیم؛ چراکه رفتار ما باید در مسیر هدایت جامعه باشد و نباید به گونهای عمل کنیم که موجب بدبینی افراد نسبت به دین شود. مردم باید از روحانیت همواره صداقت، یکرنگی، محبت و دلسوزی ببینند.
آیتالله ناصری در ادامه با اشاره به وظیفه روحانیت در شرایط کنونی افزود: امروز در برابر همه دشمنیها و هجمهها، وظیفه ما این است که شب و روز، با اخلاص و دلسوزی برای هدایت جامعه تلاش کنیم.
وی اصلاح خود و تقویت ارتباط با خداوند را مقدمه اثرگذاری بر دیگران دانست و تأکید کرد: باید ابتدا خودمان را اصلاح کنیم و ارتباطی قوی با خداوند داشته باشیم تا بتوانیم دیگران را هدایت کنیم، در جامعه اثرگذار باشیم و به عنوان یک الگو شناخته شویم.
امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه دانشآموزان اظهار کرد: این کودکان و نوجوانان دارای فطرتی پاک هستند، اما دشمن تلاش میکند این هویت الهی را تغییر دهد. باید دانشآموزان را با خداوند آشنا کنیم و ارتباط آنان با خدا را تقویت کنیم.
وی افزود: باید نعمتهای الهی را برای دانشآموزان تبیین کنیم و کاری کنیم که مردم و بهویژه نسل جوان با خداوند ارتباطی صمیمی و عمیق پیدا کنند.
نماینده ولی فقیه در استان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: ایران خانه همه ماست و باید وحدت و یکپارچگی کشور را حفظ کنیم و اجازه ندهیم جامعه دچار تفرقه و اختلاف شود.