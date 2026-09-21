وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر محمدرضا کلباسی مسجدشاهی را به عنوان سرپرست دانشگاه ملی مهارت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ در حکم دکتر حسین سیمایی، خطاب به دکتر کلباسی مسجدشاهی آمده است:

نظر به پذیرش استعفای جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی ، رئیس دانشگاه ملی مهارت و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم تا زمان تعیین رئیس جدید به عنوان «سرپرست دانشگاه ملی مهارت» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان ، سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر محمدرضا کلباسی مسجدشاهی، دارای کاردانی رشته منابع طبیعی از دانشگاه گیلان و دکترای مهندسی شیلات (گرایش ژنتیک و بیوتکنولوژی) از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه استاد تمام است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون آموزشی دانشگاه ملی مهارت، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، دبیر کارگروه آموزش‌های مهارتی و کهاد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورای سیاستگذاری پذیرش و بورس دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد.

دکتر کلباسی چاپ بیش از ۲۲۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی و همچنین ارائه ۱۰۰ مقاله در مجامع علمی داخلی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای ضمن پذیرش استعفای دکتر غلامرضا زمانی، رئیس سابق دانشگاه ملی مهارت از تلاش‌ها و زحمات وی در زمان تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.