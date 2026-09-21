پخش زنده
امروز: -
حسن علیدوستی معاون گمرک ایران گفت: با وجود حملات و شرایط ویژه ایجادشده ایام جنگ در خلیج فارس و تنگه هرمز، صادرات و واردات کشور با پیشبینیهای قبلی و حضور فعال کارکنان و اتخاذ تمهیدات لازم ادامه دارد و کالاهای اساسی و ضروری بهخوبی وارد کشور شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در آیین معرفی سرپرست نظارت کل جدید گمرکات استان بوشهر به خبرنگاران گفت: بخش عمده صادرات کشور از جنوب کشور و استان بوشهر انجام میشود و با وجود حملاتی که صورت گرفت، با پیشبینیهای انجامشده و اتخاذ تمهیدات لازم، روند صادرات و واردات ادامه پیدا کرد.
حسن علیدوستی افزود: با توجه به شرایط ویژه حاکم بر خلیج فارس و تنگه هرمز، مسیر ورود برخی کالاها تغییر کرد، اما کالاهای مورد نیاز کشور از جمله کالاهای اساسی و ضروری، بهخوبی وارد کشور شدند.
معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ورود مناسب کالاهای اساسی و ضروری به کشور بهگونهای انجام شد که موجب ایجاد التهاب و نگرانی در میان مردم نشد و شهروندان به کالاهای مورد نیاز و اقلام اساسی دسترسی داشتند.
علیدوستی درباره کالاهای رسوبی در گمرکات نیز گفت: تمام کالاهایی که پیش از این در گمرکات ورودی کشور رسوب کرده بودند، تعیین تکلیف شدند و پس از این نیز نظارتهای لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
او با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ماندگاری غیرمتعارف کالاها در گمرکات اضافه کرد: اگر کالاها برای مدت طولانی در گمرک باقی بمانند، ممکن است ارزش آنها از بین برود و صاحب کالا نیز حقوق خود را از دست بدهد؛ و همچنین دولت هم باید به حقوق قانونی و عوارضی که طبق قانون وجود دارد، دسترسی داشته باشد.
معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد با نظارتهای مستمر و تعیین تکلیف بهموقع کالاها، دیگر شاهد رسوب کالا بهمعنای ماندگاری غیرمتعارف در گمرکات کشور نباشیم.
معاون برنامه ریزی و امور بینالملل گمرک ایران از نصف شدن زمان تشریفات تجاری در مبادی ورودی و خروجی کشور خبر داد و گفت: با هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح رویهها، میانگین زمان توقف و ترخیص کالا در گمرکات سراسر کشور با افت چشمگیر ۵۰ درصدی، از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت کاهش پیدا کرده است.
معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر به واسطه برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ظرفیتهای بندری و تجاری، یکی از قطبهای مهم تجارت خارجی و صادرات کشور به شمار میرود.
او افزود: استان بوشهر در سالهای اخیر معمولا رتبه دوم صادرات کشور را در اختیار داشته و در پنج ماه نخست امسال نیز با وجود کاهش یک رتبهای، همچنان جایگاه بالا ومهمی در صادرات کشور حفظ کرده است.
علیدوستی با اشاره به نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تجارت خارجی کشور گفت: در سالهای گذشته برای کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور و سپس به منطقه ویژه پارس منتقل میشدند، مقررات ویژهای در نظر گرفته شد که نشاندهنده اهمیت این منطقه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور است.
او با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه واردات نیز بیان کرد: بوشهر در بخش واردات نیز از جایگاه مناسبی برخوردار است و در سالهای اخیر در رتبه پنجم کشور قرار داشته است.
معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران با اشاره به روند تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به منطقه آزاد گفت: پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شده و این موضوع در مراحل نهایی قرار دارد.
او افزود: تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به منطقه آزاد میتواند مزایای بیشتری برای استان ایجاد و زمینه توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی را فراهم کند.
علیدوستی در ادامه با اشاره به اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت خارجی گفت: در راستای رفع مشکلات صادرات، سرعتبخشی به صادرات و واردات و تسریع در تشخیص کالا، مجموعهای از اقدامات و دستورالعملها تدوین، تصویب و ابلاغ شد.
او افزود: اجرای این اقدامات موجب شد میانگین زمان ترخیص کالا از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت کاهش پیدا کند که بیانگر کاهش تقریباً ۵۰ درصدی زمان ترخیص کالا است.
در این آیین رضا مهرجویی بهعنوان سرپرست نظارت کل گمرکات استان و ادارهکل گمرک بوشهر معرفی و از خدمات بیش از ۴ سالۀ علی سلیمانی تجلیل شد.