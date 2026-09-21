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مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان : عبور موفق از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ با همراهی مردم، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای صنعت برق ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی اسدی با اشاره به عبور از دوره اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ گفت: صنعت برق امسال در شرایطی متفاوت و با محدودیتهای تولید و خسارتهای ناشی از جنگ، مسئولیت سنگینی برای تأمین برق پایدار بر عهده داشت که با اقدامات فنی و اجرایی و بهویژه همراهی مردم، این دوره با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
وی افزود: آنچه موفقیت امسال را برای صنعت برق ارزشمندتر کرد، شکلگیری همدلی گسترده میان مردم و صنعت برق بود؛ سرمایهای که در کنار توان فنی و زیرساختی میتواند پشتوانهای برای عبور از چالشهای آینده باشد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با قدردانی از مشارکت مردم در پویش «قرار همدلی» گفت: از همه مردم که با مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، صنعت برق را در تأمین برق پایدار همراهی کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.
اسدی ادامه داد: این همراهی نشان داد که با مشارکت مردم میتوان دورههای دشوار مصرف را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی یکی از ارزشمندترین سرمایههای هر سازمان و مجموعه خدمترسان است، تصریح کرد: صنعت برق به سرمایه اجتماعی شکلگرفته در جریان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ افتخار میکند و حفظ و تقویت آن را یکی از مهمترین مسئولیتهای خود میداند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: اقدامات انجامشده برای بهینهسازی شبکه، افزایش ظرفیت و ارتقای آمادگی آن، در کنار همکاری مردم، زمینه عبور موفق از اوج بار تابستان را فراهم کرد و تکرار این موفقیت در گرو تداوم ارتباط و همدلی میان مردم و صنعت برق است.
وی همچنین بر استمرار این رویکرد تأکید کرد و افزود: «قرار همدلی» با مردم یک مسیر ادامهدار است و صنعت برق تلاش میکند این ارتباط و اعتماد متقابل را در دورههای مختلف مصرف حفظ کند.
اسدی خاطرنشان کرد: با مدیریت مصرف گاز و برق و همراهی مردم، میتوان زمستانی پایدار و گرم برای هموطنان رقم زد.
وی در پایان گفت: این همدلی برای صنعت برق ارزشمند است و ما نیز همه تلاش خود را برای پاسداری از سرمایه اجتماعی شکلگرفته و تبدیل آن به همراهی پایدار بهکار خواهیم گرفت