به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کارنی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فرانسه گفت: ما با تهدید‌های جدید علیه حاکمیت کشورهایمان، تجارت جهانی و هنجار‌های دموکراتیک رو‌به‌رو هستیم. مکرون نیز با تایید مواضع کارنی گفت: دو کشور متعهد شده‌اند روابط خود را در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی گسترش دهند.

این دیدار در مجمع الجزایر فرانسوی سن‌پیر و میکلون در جنوب کانادا برگزار شد. چند هفته پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصویری منتشر کرد که در آن جزایر، کانادا و دیگر کشور‌های آمریکای شمالی با پرچم آمریکا پوشانده شده بودند.

اتاوا هم به شکل آشکارتری در تلاش است روابط خود را با اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کند. چند روز پیش نیز رئیس کمیسیون اروپا، در اقدامی بی سابقه پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا را مطرح کرد.