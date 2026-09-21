گروه‌های جهادی استان قزوین با حضور در مناطق روستایی و عشایری، با ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی، گامی بلند برای افزایش بهره‌وری در دامداری‌های سنتی و بهبود معیشت دامداران برداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ گروه‌های جهادی دامپزشکی در راستای تحقق شعار سال و کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی و دامداری، اجرای طرح سراسری ارائه خدمات تخصصی به گله‌های دام سبک را در استان قزوین آغاز کرده‌اند.

در این طرح جهادی، تیم‌های تخصصی با حضور در محل دامداری‌ها، خدماتی از قبیل تزریق ویتامین «E-سلنیوم» برای تقویت بنیه دام و عملیات «سیدرگذاری» را به‌صورت رایگان یا با تعرفه حمایتی انجام می‌دهند.

کارشناسان این گروه‌های جهادی هدف از اجرای این عملیات را بهبود عملکرد تولیدمثل دام، افزایش چشمگیر نرخ بره‌زایی و دوقلوزایی اعلام کرده‌اند. به گفته مسئولان این گروه‌های جهادی، با اجرای دقیق این پروتکل‌های بهداشتی و اصلاح نژادی، علاوه بر افزایش تولید گوشت قرمز، سودآوری دامداران نیز به طور محسوسی رشد خواهد کرد.

تاکنون این طرح در شهرستان‌های قزوین، البرز، آبیک و آوج با استقبال خوب تولیدکنندگان همراه بوده و بیش از ۱۰ هزار رأس گوسفند تحت پوشش این خدمات تخصصی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، این اقدامات جهادی ضمن کاهش هزینه‌های دامداران، نقش موثری در جلوگیری از بیماری‌های تولیدمثل و ارتقای سطح سلامت دام در استان دارد. گروه‌های جهادی آمادگی دارند با تداوم این مسیر، سایر مناطق استان را نیز تحت پوشش این خدمات ویژه قرار دهند.