کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند تغییر رویکرد از تولید مرغ‌های بزرگ به سمت «مرغ سایز متوسط»، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ملی کمک کند.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما تولید مرغ با وزن و سن بهینه، یکی از راهکار‌های کلیدی برای افزایش بهره‌وری در صنعت طیور و کاهش هزینه‌های خانوار است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، تغییر در وزن محصول نهایی نه تنها کیفیت گوشت را بهبود می‌بخشد، بلکه زنجیره تولید را با صرفه‌جویی مالی قابل‌توجهی رو‌به‌رو می‌کند.

مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا پایان دوره برنامه، میزان تولید مرغ در وزن و سن بهینه (مرغ سایز متوسط) را به ۵۰ درصد برساند.

به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی تولید مرغ در وزن و سن بهینه علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید به صرفه جویی انرژی و افزایش کیفیت محصول نیز کمک می‌کند. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳۰ درصد مرغ کشور براساس طرح مرغ سایز در وزن و سن بهینه تولید می‌شود.