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مشاور استاندار یزد در امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: ایثارگران همواره در خط مقدم جهاد و دفاع از کشور در برابر دشمنان بودهاند و امروز نیز باید روایت رشادتهای آنان به نسل جوان منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عبداللهیان مشاور استاندار یزد در امور ایثارگران، در حاشیه گردهمایی خانوادگی جانبازان که در بوستان ولایت برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا، اظهار داشت: این گردهمایی با حضور جمعی از جانبازان و خانوادههای آنان برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این مراسم را تقویت همدلی و ارتباط میان خانوادههای ایثارگران، یادآوری آموزشها و خاطرات دوران دفاع مقدس و فراهم کردن زمینه دیدار چهرهبهچهره جانبازان و خانوادههای آنان عنوان کرد.مشاور استاندار یزد در امور ایثارگران افزود: در این مراسم جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند و ضمن دیدار با ایثارگران، در جریان مسائل، نیازها و دغدغههای آنان قرار گرفتند و به پرسشهای مطرحشده پاسخ دادند.
عبداللهیان با بیان اینکه دفاع مقدس تنها به هفته نخست مهرماه محدود نمیشود، تصریح کرد: ملت ایران طی دهههای گذشته همواره در برابر دشمنان و تهدیدها ایستادگی کرده است و فرهنگ مقاومت و دفاع از کشور باید همچنان زنده و پویا باقی بماند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت قدردانی از ایثارگریهای رزمندگان و جانبازان گفت: مردم باید همواره قدردان رشادتها و فداکاریهای ایثارگران باشند و ایثارگران نیز با انتقال خاطرات و تجربیات خود، برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس تلاش کنند.