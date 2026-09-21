به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله حاج سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت که متن پیام به این شرح است:

خبر ارتحال ملکوتی مرجع عالی‌قدر تشیع، فقیه پرهیزکار حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب تألم و تأثر خاطر عمیق شد.

آن عالم متقی و ارجمند، سالیان متمادی از عمر با برکت خویش را صرف تعمیق فقه اهل‌بیت و تربیت نخبگان و فضلای حوزه‌های علمیه کرد و منشأ خدمات علمی و معنوی ماندگاری برای عالم اسلام شد.

اینجانب فقدان آن عالم ربانی را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، مقلدان و به‌ویژه بیت شریف آن فقیه فقید تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه حضرت حق برای آن مجاهد عرصه علم و تقوا، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای بیت مکرم و ارادتمندان ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.