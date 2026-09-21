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رگولاتور حفاظت از دادههای ایرلند، شرکت گوگل را به دلیل پردازش غیرقانونی دادههای موقعیت مکانی کاربران و نقض مقررات اتحادیه اروپا، به پرداخت جریمهای هنگفت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل رویترز، کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند، گوگل را به دلیل نحوه پردازش و نگهداری دادههای مکانی کاربران، ۴۰۳ میلیون یورو جریمه کرد. این پرونده که ریشه در شکایت سازمانهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان اروپایی در سال ۲۰۲۰ دارد، به نقض مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR) مربوط میشود.
بررسیهای رگولاتور نشان میدهد گوگل در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، در قابلیتهای «فعالیت وب و برنامهها»، «سابقه موقعیت مکانی» و «دقت موقعیت مکانی»، الزامات قانونی را نادیده گرفته است. طبق اعلام این نهاد، نحوه عملکرد گوگل باعث شده بود کاربران از نحوه استفاده از موقعیت مکانیشان برای هدفگیری تبلیغاتی بیاطلاع باشند و کنترل کمتری بر دادههای شخصی خود داشته باشند. همچنین، نگهداری این دادهها برای مدتی طولانیتر از حد ضروری، از عوامل تشدید این تخلف عنوان شده است.
در همین راستا، گوگل موظف شده است ظرف ۶ ماه آینده، تمامی شیوههای پردازش دادههای مکانی خود را با قوانین اتحادیه اروپا منطبق کند. شایان ذکر است که مجموع جریمههای این نهاد نظارتی علیه غولهای فناوری از مرز ۴ میلیارد یورو عبور کرده و در حال حاضر سه تحقیق قانونی دیگر نیز درباره گوگل در مراحل پیشرفته قرار دارد.