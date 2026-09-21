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فرماندار ابرکوه از برگزاری نشست ویژه بررسی مسائل و ظرفیتهای بخش بهمن خبر داد و گفت: با پیگیری مصوبات این نشست و حمایت استانداری، زمینه برای توسعه زیرساختهای عمرانی، صنعتی و راههای ارتباطی این بخش فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حاتمی، با اشاره به سیاستهای استاندار یزد در توجه ویژه به مناطق کمترتوسعهیافته، اظهار کرد: در راستای این سیاست، جلسات ویژهای با بخشهای مستقل استان یزد برگزار شده و مسائل و نیازهای این مناطق به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.وی افزود: بخش بهمن به عنوان بزرگترین بخش مستقل استان یزد، ظرفیتها و در عین حال مسائل و مشکلات خاص خود را دارد که در نشست برگزارشده، مهمترین موضوعات عمرانی و توسعهای این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار ابرکوه با اشاره به حضور مدیران کل دستگاههای مرتبط در این نشست تصریح کرد: در این نشست درباره احداث ناحیه صنعتی اسفندار، تکمیل مسیر ابرکوه ـ دشت و اجرای طرحهای توسعه راههای ارتباطی بخش بهمن تصمیمات و مصوبات مناسبی اتخاذ شد.حاتمی ادامه داد: اجرای این طرحها میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای بخش بهمن، توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی و بهبود راههای ارتباطی این منطقه داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات گفت: امیدواریم با پیگیری دستگاههای اجرایی، اجرایی شدن مصوبات و حمایت استانداری، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه و رونق اقتصادی و عمرانی در بخش بهمن باشیم.