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دویستوچهارمین شب تجمعات اینبار با یک مطالبه روشن روایت نسلی که جای خالیاش، در آغاز سال تحصیلی بیشتر از همیشه دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آغاز سال تحصیلی امسال در حالی رقم میخورد که خانوادهها و مدارس، یاد دانشآموزان و دانشجویانی را گرامی میدارند که در جریان حمله متجاوزانه رژیم آمریکایی صهیونی جان باختند.
در جریان جنگ آمریکایی صهیونی علیه ایران، شماری از دانشآموزان و دانشجویان جان باختند.
جوانانی که قرار بود در کلاسهای درس، آینده علمی کشور را بسازند.
حالا در آستانه مهر، مطالبه خانوادههای داغدار، فقط یادآوری یک فقدان نیست تأکید بر ادامه مسیر علم، پیشرفت و آیندهای است که این جوانان برای ساختنش تلاش میکردند.
مهر آغاز شده، اما در بعضی کلاسها، یک صندلی همچنان خالی است صندلی نسلی که نبودنش، بخشی از روایت این روزهای ایران است.