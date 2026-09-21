\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u06f2\u06f0\u06f2 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0637\u0628\u0633\u060c \u06af\u0648\u0627\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0648 \u06f2 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631\u060c \u067e\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062c\u0627\u0646 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\n