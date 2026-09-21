به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر گفت: یک بیمار ۸۵ ساله با علائم حاد قلبی در بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر بستری شده بود.

مصطفی اصلانی افزود: با اقدام سریع کادر پزشکی و هماهنگی ستاد هدایت و اورژانس هوایی، این بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ادامه درمان تخصصی با بالگرد هوانیروز اصفهان به بیمارستان شهید چمران منتقل شد.