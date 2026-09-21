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بیمار کهنسال دچار عارضه قلبی برای ادامه درمان از بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر به بیمارستان شهید چمران اصفهان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر گفت: یک بیمار ۸۵ ساله با علائم حاد قلبی در بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر بستری شده بود.
مصطفی اصلانی افزود: با اقدام سریع کادر پزشکی و هماهنگی ستاد هدایت و اورژانس هوایی، این بیمار در کوتاهترین زمان ممکن برای ادامه درمان تخصصی با بالگرد هوانیروز اصفهان به بیمارستان شهید چمران منتقل شد.