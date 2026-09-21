تصادف ۲ خودروی پژو پارس و پراید در جاده داراب، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول اورژانس شهرستان داراب گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد پژو پارس و پراید در این شهرستان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، کارشناسان به محل حادثه اعزام شدند.

هادی کشاورز افزود: کارشناسان پس از ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی به پنج مصدوم حادثه ، چهار مصدوم را برای در یافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان امام حسن مجتبی داراب منتقل کردند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.