۱۰ موضوع عمرانی، زیرساختی و خدماتی در نشست بررسی مسائل بخش‌های ایثار و مرکزی شهرستان مروست، با حضور استاندار یزد تعیین تکلیف شد.

تعیین تکلیف ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی در بخش‌های ایثار و مرکزی شهرستان مروست

تعیین تکلیف ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی در بخش‌های ایثار و مرکزی شهرستان مروست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد گفت: در نشست بررسی مسائل بخش‌های ایثار و مرکزی شهرستان مروست، حدود ۱۰ موضوع مهم در حوزه راه، آب، عمران روستایی، انتظامی، عشایر و مسئولیت اجتماعی معادن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

جواد میربهبودی، افزود: صدور مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای مسیر هرابرجان به مروست به طول ۱۵ کیلومتر و مسیر مروست به مزرعه صائب، روکش آسفالت مسیر ترکان به چنارناز، تأمین آب شرب روستای گان و بخش ایثار، مسائل عشایر و نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی معادن از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

میربهبودی، زیرسازی و آسفالت روستاها از سوی بنیاد مسکن و صدور مجوز احداث پاسگاه انتظامی هرابرجان را از دیگر موارد بررسی‌شده عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد همچنین از اختصاص اعتبار ویژه برای تأمین آب شرب روستای گان خبر داد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات تنش آبی و با پیگیری استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در دیدار با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی اختصاص یافته است.

این نشست با هدف بررسی مسائل و تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در بخش‌های ایثار و مرکزی شهرستان مروست برگزار شد.