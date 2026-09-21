شکایت «سیانان»، «اماس ناو» و «پولیتیکو» از دولت آمریکا
«سیانان»، «اماس ناو» و «پولیتیکو» که از ورود به کاخ سفید منع شده اند، در پاسخ به دونالد ترامپ بیانیه ای مشترک صادر و اعلام کردند شکوائیه ای را به دادگاه ارائه خواهند کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «سیانان»، «اماس ناو» و «پولیتیکو» که از ورود به کاخ سفید منع شده اند، در پاسخ به دونالد ترامپ بیانیه ای مشترک صادر و اعلام کردند شکوائیه ای را به دادگاه ارائه خواهند کرد.
در این بیانیه آمده است: امروز صبح به دولت اطلاع دادیم که برای حفاظت از حقوق تضمینشده خود بر اساس متمم اول قانون اساسی، شکایت قضایی مطرح خواهیم کرد. این شکایت در دفاع از اصل عدم دخالت دولت، در تعیین آنچه مطبوعات منتشر میکنند، اقامه خواهد شد. کاخ سفید بهطور ناگهانی و بدون هشدار قبلی، مجوزهای خبرنگاران ما را به دلیل اعتراض به گزارشهایمان لغو کرد. عدم مقابله با این اقدام، تهدیدی برای آزادی مطبوعات و حق مردم در داشتن رسانهای مستقل خواهد بود.