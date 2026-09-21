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مستند «خانهای برای لکلکها» در کنار نمایش همزیستی اهالی روستا با پرندگان، بر اهمیت و وضعیت تالاب «بیشهدالان» و ضرورت حفاظت از آن تمرکز دارد و بهزودی از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم مرادی کارگردان و تهیه کننده مستند «خانهای برای لکلکها» با حضور در استودیو شبکه خبر، گفت: این مستند روایتی از رابطه میان مردم روستای کپرجودکی در لرستان، لکلکها و تالاب بیشهدالان است، روایتی که در آن طبیعت و انسان در یک زیستبوم مشترک، زندگی مسالمتآمیزی را تجربه میکنند.
وی افزود: لکلکها پرندگانی مهاجر هستند، اما حدود ۱۵ سال است که گروهی از آنها در این منطقه ماندگار شدهاند و دیگر مهاجرت نمیکنند. وی امنیت و فراهم بودن منابع غذایی را از جمله دلایلی دانست که کارشناسان برای این رفتار مطرح کردهاند، هرچند علت دقیق ماندگاری لکلکها همچنان موضوع بحث و بررسی است.
مرادی افزود: در ساخت «خانهای برای لکلکها» تمرکز اصلی او تنها بر خود پرندگان نبوده، بلکه تالاب بیشهدالان نیز بهعنوان عنصر اصلی و مشترک میان انسان و حیاتوحش مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی زندگی و کشاورزی اهالی منطقه نیز به این تالاب وابسته است و خشک شدن آن میتواند پیامدهای جدی برای روستا داشته باشد.
وی به تفاوت رویکرد دو روستای واقع در دو سوی تالاب اشاره کرد، در حالی که اهالی کپرجودکی نسبت به حفاظت از تالاب و حیاتوحش حساسیت نشان میدهند، در سوی دیگر تالاب، بخشهایی از زمینها زیر کشت رفته و اختلافهایی درباره مالکیت و نحوه استفاده از اراضی وجود دارد. این تضاد یکی از محورهای مهم مستند است.
مرادی گفت: اهالی روستای کپرجودکی نسبت به مسائل محیطزیستی آگاهی بالایی دارند و خودشان پیگیر حفاظت از تالاب و ماندگاری پرندگان هستند. او در جریان تولید فیلم تلاش کرده است صدای مردم منطقه و دغدغههای آنان درباره آینده تالاب را به تصویر بکشد.
این مستندساز درباره شیوه روایت فیلم نیز افزود: برای پرهیز از جانبداری، روایت را به یکی از فعالان محلی سپرده است، فردی که در طول فیلم پیگیر مسائل تالاب، گفتوگو با مسئولان و آگاهیرسانی به مردم است.
وی افزود: فیلمبرداری «خانهای برای لکلکها» در فصلهای مختلف سال انجام شده تا زندگی لکلکها و ارتباط آنها با مردم در شرایط متفاوت به تصویر کشیده شود. مرادی یکی از دشواریهای اصلی تولید را دسترسی سخت به تالاب عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود امکاناتی مانند قایق، برای نمایش بخشهایی از تالاب از هلیشات نیز استفاده شده است.
وی افزود: گفتوگو با اهالی روستای دیگر در آن سوی تالاب از دشوارترین بخشهای تولید بوده است، چراکه درباره مالکیت اراضی و نحوه استفاده از تالاب اختلافنظرهایی وجود دارد.
مرادی که سابقه ساخت مستندهای محیطزیستی در لرستان را دارد، درباره تأثیر چنین آثاری بر حفاظت از طبیعت گفت: هدف او از ساخت این فیلمها تبدیل مناطق طبیعی به مقصد گردشگری و افزایش فشار بر محیطزیست نیست، بلکه تلاش میکند از طریق آگاهیرسانی، اهمیت طبیعت برای مردم روشن شود. وی معتقد است افزایش آگاهی، بهویژه در میان جوامع محلی، میتواند آنها را به حافظان طبیعی منطقه تبدیل کند.
«خانهای برای لکلکها» در مدت ۳۶ دقیقه ساخته شده و قرار است بهزودی از شبکه مستند پخش شود.