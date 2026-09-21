وزیر آموزش و پرورش در پیامی، درگذشت حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، فقیه و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، را به مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و بیت مکرم ایشان و عموم مردم ایران تسلیت گفت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی آمده است: درگذشت جانگداز فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله سره الشریف)، موجب تأثر و تأسف عمیق جامعه فرهنگی شد.

آن عالم برجسته و ربانی حوزه‌های علمیه، سراسر عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت و تقوا سپری کرد و آثار علمی و معنوی ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

این ضایعه اسفناک را محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (حفظه الله)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان، بیت مکرم و معزز ایشان و عموم مردم شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از پیشگاه خداوند رحمان برای آن عالم فقید، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود، ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریور بر اثر عفونت ریه دار فانی را وداع گفت.