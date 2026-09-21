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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، از انتشار فراخوان نام نویسی داوطلبان برای عضویت در هیئتمدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانههای کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در اجرای مفاد اساسنامه خانه مطبوعات و رسانههای کیش و با توجه به در پیش بودن انتخابات هیئتمدیره و بازرسان، اعضای دارای شرایط میتوانند در مهلت مقرر نسبت به نام نویسی و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
نام نویسی داوطلبان از شنبه ۴ مهر آغاز خواهد شد و تا پنجشنبه ۹ مهر ادامه خواهد داشت.
انتخابات هیئتمدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانههای کیش نیز پنجشنبه ۲۳ مهر برگزار میشود.
داوطلبان باید دارای عضویت رسمی و فعال در خانه مطبوعات و رسانههای کیش را دارا باشند و از سابقه فعالیت رسانهای مؤثر و مستند در کیش نیز برخوردار باشند.
ارائه گواهی نداشتن سوءپیشینه، برگه تکمیلشده اعلام نامزدی، تأییدیه عضویت در خانه مطبوعات و رسانههای کیش و سکونت دائمی در کیش برای نام نویسی الزامی است.
داوطلبان میتوانند همهروزه از ساعت ۱۸ تا ۱۹، برای تحویل مدارک و تکمیل برگه اعلام نامزدی به دبیرخانه خانه مطبوعات و رسانههای کیش، مستقر در فرهنگسرای سنایی، مراجعه کنند.
پس از پایان مهلت تعیینشده، نام نویسی جدید یا پذیرش مدارک تکمیلی انجام نخواهد شد و تنها درخواستهایی که در این مدت ثبت و مدارک آنها کامل تحویل داده شده باشد، بررسی خواهد شد.