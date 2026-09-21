ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت آذرماه سال ۱۴۰۵ (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ داوطلبان دریافت پروانه وکالت آذرماه امسال می‌توانند از امروز؛ دوشنبه ۳۰ شهریور ماه تا روز یکشنبه؛ ۵ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراحل ثبت نام در این آزمون را بگذرانند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت آذرماه سال ۱۴۰۵ (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) نیز از امروز برای مطالعه متقاضیان شرکت در این آزمون در سامانه سازمان سنجش قرار گرفته است.

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۷ آذرماه برای مشاهده و دریافت پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت آذرماه سال ۱۴۰۵ (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) در روز جمعه؛ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای مشاهده دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ پروانه وکالت آذرماه ۱۴۰۵ به اینجا مراجعه کنند.