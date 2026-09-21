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رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به اینکه این مرکز پرچمدار نهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش در کشور است، گفت: برای تحقق این مأموریت مهم، نیازمند همراهی همه نهادهای حقوقی، علمی و مردمی از جمله بسیج حقوقدانان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهرامیپور، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، به همراه بهرامیان، عضو هیئت اندیشهورز این سازمان، با حجتالاسلام سیدمحسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، دیدار و گفتوگو کردند.
این دیدار با محوریت توسعه همکاریهای مشترک، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تخصصی در مسیر ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی برگزار شد.
حجتالاسلام موسوی در ابتدای این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی مرکز حل اختلاف در تحقق سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر مردممحوری و قضازدایی گفت: مرکز حل اختلاف، پرچمدار نهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش در کشور است و برای تحقق این مأموریت مهم، نیازمند همراهی همه نهادهای حقوقی، علمی و مردمی از جمله بسیج حقوقدانان هستیم.
وی افزود: شبکه گسترده، متخصص و دغدغهمند بسیج حقوقدانان در سراسر کشور، ظرفیتی کمنظیر برای توسعه داوری، میانجیگری و استفاده از سازوکارهای جایگزین حل اختلاف محسوب میشود و مرکز آمادگی دارد از این ظرفیت بهصورت ساختارمند و هدفمند استفاده کند.
آمادگی بسیج حقوقدانان برای همکاری در حوزه داوری و صلح و سازش
در ادامه، بهرامیپور، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، با قدردانی از رویکرد تعاملی و تحولگرای مرکز حل اختلاف گفت: سازمان بسیج حقوقدانان با برخورداری از هزاران حقوقدان، وکیل، قاضی، استاد دانشگاه و دانشجوی حقوق در سراسر کشور، آمادگی کامل دارد در حوزههای داوری حرفهای، صلح و سازش، آموزش همگانی حقوق و پیشگیری از اختلافات، در کنار مرکز حل اختلاف باشد.
وی افزود: توانمندسازی حقوقدانان بسیجی در قالب داوران متخصص، میانجیگران و صلحیاران، میتواند بازوی اجرایی قدرتمندی برای شوراهای حل اختلاف و شعب صلحی باشد.
بهرامیان، عضو هیئت اندیشهورز سازمان بسیج حقوقدانان کشور نیز در این نشست با تشریح طرحها و ایدههای پیشنهادی این هیئت، بر لزوم تدوین سازوکار مشترک برای شناسایی، آموزش و سازماندهی صلحیاران، توسعه داوریهای تخصصی و مردمیسازی فرآیند حل اختلاف تأکید کرد.
در پایان این دیدار مقرر شد:
۱. از ظرفیت تخصصی بسیج حقوقدانان در حوزه داوری، میانجیگری و صلح و سازش استفاده شود؛
۲. شبکه صلحیاران حقوقدان با همکاری مشترک مرکز و سازمان بسیج حقوقدانان ساماندهی و فعال شود؛
۳. دورههای آموزشی تخصصی مشترک برای توانمندسازی داوران، میانجیگران و صلحیاران برگزار شود؛
۴. کارگروه مشترک همکاری میان مرکز حل اختلاف و سازمان بسیج حقوقدانان تشکیل و تفاهمنامه همکاری تدوین شود.
این دیدار در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و طرفین بر استمرار تعامل و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه عملی تأکید کردند.