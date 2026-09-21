توسعه زیرساخت‌های بومی و تمرکز بر حل چالش‌های کلان ملی همچون بحران آب و انرژی، محور اصلی راهبرد جدید کشور در حوزه هوش مصنوعی است.

به گزارش با تکیه بر سند ملی هوش مصنوعی، چشم‌اندازی بلندمدت را برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فناورانه جهان ترسیم کرده است. بر اساس این سند، هدف استراتژیک کشور، قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۲ است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایرانبا تکیه بر سند ملی هوش مصنوعی، چشم‌اندازی بلندمدت را برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فناورانه جهان ترسیم کرده است. بر اساس این سند، هدف استراتژیک کشور، قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۲ است.

در راستای تحقق این چشم‌انداز، زیرساخت‌های حیاتی و کلیدی متعددی در کشور ایجاد شده است. راه‌اندازی «مرکز پردازش سریع ملی» و اجرای پروژه «دستیار هوشمند دستگاه‌های اجرایی»، از مهم‌ترین گام‌های برداشته شده برای شکل‌دهی به زیست‌بوم هوش مصنوعی و تامین نیاز‌های پردازشی و داده‌ای کشور است. علاوه بر این، محور‌های توسعه سرمایه انسانی، ارتقای نوآوری و حمایت از تجاری‌سازی محصولات هوشمند، از اولویت‌های جاری در سند ملی این فناوری محسوب می‌شوند.

از زیست‌بوم به سوی حل چالش‌های ملی

در حالی که در سال‌های نخست، تمرکز اصلی بر ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه زیست‌بوم بود، اکنون راهبرد کشور به سمت «کاربردی کردن» این فناوری حرکت کرده است. بر اساس تحلیل‌های راهبردی، اولویت فعلی بر این است که ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه هوش مصنوعی، مستقیماً در مسیر حل مسائل کلان و واقعی کشور به کار گرفته شود.

حوزه‌هایی نظیر مدیریت بهینه تولید و مصرف انرژی، مقابله با بحران آب و خشکسالی و رفع ناترازی‌های محیط زیستی، به عنوان اولویت‌های نخست برای پیاده‌سازی مدل‌های هوشمند تعریف شده‌اند. انتظار می‌رود با پیوند زدن دانش فناورانه و نیاز‌های ملی، بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته و کیفیت خدمات عمومی به شهروندان بهبود یابد.

الگوی توسعه و چشم‌انداز آینده

تحلیل تجارب جهانی نشان می‌دهد موفقیت در این عرصه، نیازمند انتخاب هوشمندانه حوزه‌های اولویت‌دار بر اساس مزیت‌های رقابتی هر کشور است. ایران نیز با تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌ها و ارتقای سواد عمومی در زمینه استفاده صحیح از هوش مصنوعی، را در پیش گرفته است تا این فناوری را به اهرمی برای بازآرایی ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به بخش‌های سنتی تبدیل کند.

با تداوم این روند و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود که هوش مصنوعی نه تنها جایگاه فناورانه ایران را در سطح بین‌المللی تثبیت کند، بلکه به موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار در تمامی بخش‌های کلان کشور تبدیل شود.