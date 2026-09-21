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معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از تدوین رویکردی جدید برای هدفمند کردن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: منابع و تسهیلات باید به سمت طرحهای کمآبخواه، اقتصادی و متناسب با ظرفیتها و مزیتهای هر شهرستان هدایت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا طاقهباف با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان یزد اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، سرمایهگذاری در این بخش باید بر پایه شناخت دقیق ظرفیتهای هر منطقه و انتخاب فعالیتهایی انجام شود که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی و بازار مناسب، کمترین فشار را بر منابع آب وارد کنند.
وی افزود: شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب، زیرساختها، ظرفیتهای تولیدی، دسترسی به بازار و قابلیتهای اقتصادی در شهرستانهای مختلف استان یزد متفاوت است؛ بنابراین نمیتوان یک الگوی واحد سرمایهگذاری را برای همه مناطق در نظر گرفت.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، کمآبخواهی، بهرهوری بالا در مصرف آب، ارزش افزوده اقتصادی، برخورداری از بازار، قابلیت توسعه و امکان تکمیل زنجیره تولید را از مهمترین معیارهای هدایت سرمایهگذاریهای جدید عنوان کرد.
طاقهباف گفت: در شرایط محدودیت منابع آبی، توسعه فعالیتهایی که با مصرف کمتر آب، ارزش اقتصادی و اشتغال بیشتری ایجاد میکنند، باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیرههای تولید افزود: در ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری، صرفاً ایجاد واحدهای جدید نباید ملاک قرار گیرد؛ بلکه تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و بستهبندی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات دارای مزیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ادامه داد: توسعه کشتها و فعالیتهای متناسب با اقلیم، محصولات کمآبخواه، فناوریهای نوین، طرحهای دانشبنیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی میتواند زمینه را برای افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و پایداری بیشتر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی فراهم کند.
طاقهباف هدف از این رویکرد را صرفاً افزایش حجم سرمایهگذاری ندانست و گفت: هدف اصلی، هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای دارای مزیت، کاهش فشار بر منابع آب، افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و تقویت تابآوری بخش کشاورزی استان یزد است.
وی همچنین بر شناسایی و احصای فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستانهای استان یزد تأکید کرد و افزود: معرفی ظرفیتها و فرصتهای هر منطقه به سرمایهگذاران میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری در زمینه حمایتها، تسهیلات و هدایت منابع مالی باشد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان تأکید کرد: آینده سرمایهگذاری در کشاورزی استان یزد باید بر پایه شناخت مزیتهای شهرستانی، انتخاب فعالیتهای کمآبخواه و اقتصادی و هدایت منابع به سمت طرحهایی باشد که با بهرهوری بالاتر از منابع، بیشترین ارزش افزوده را ایجاد میکنند.