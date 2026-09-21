به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در سومین بازی مرحله گروهی رقابت‌های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا، تیم ملی ایران مقابل اندونزی با نتیجه ٣ بر یک به پیروزی رسید.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در سومین دیدار مقدماتی گروه F، مقابل اندونزی قرار گرفت و شاگردان جمیل لطف الله نسبی با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان و آرین غفاری به مصاف اندونزی رفتند.

ابتدا نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی مقابل محمد نگارا قرار گرفت که در ست اول برابر این حریف ۱۱ بر ۹ شکست خورد، اما در ست دوم ۱۱ بر ۳ مقابل حریف خود به پیروزی رسید. درمرحله سوم این بازی، عالمیان ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست داد تا کار به ست چهارم کشیده شود که در این ست، حریف اندونزیایی برنده بازی شد. در گیم سرنوشت ساز پنجم، کاپیتان تیم ملی ایران حریف خود را با حساب ۱۱ بر ۵ شکست داد تا با برتری ۳ بر ۲ عالمیان مقابل بازیکن اندونزی اولین پیروزی ایران را رقم بزند.

در دومین مسابقه نیما عالمیان به مصاف جونیندار محمد از اندونزی رفت و در گیم‌های اول و دوم با نتیجه مشابه ۱۱ بر ۷ مقابل حریف خود پیروز شد و در گیم سوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد. در ست چهارم این بازی که باز هم دو بازیکن نزدیک به هم پیش رفتند، این بار عالمیان بود که توانست ۱۲ بر ۱۰ حریف خود را شکست دهد و دومین پیروزی ایران را رقم بزند.

در بازی سوم، آرین غفاری بازیکن جوان و آینده دار ایران در مصاف با پراتاما از اندونزی در گیم نخست ۱۳ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کرد، در ادامه، گیم دوم این بازی با حساب ۱۱ بر ۹ به سود حریف اندونزیایی پایان یافت، اما در گیم سوم بازیکن جوان کشورمان به بازی برگشت و توانست حریف خود را ۱۱ بر ۹ شکست دهد. در گیم چهارم این مسابقه، بازهم ملی پوش کشورمان مقابل حریف سرسخت اندونزیایی خوب ظاهر نشد و با نتیجه ۱۱ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد تا کار به بازی چهارم کشیده شود. در بازی چهارم، نیما عالمیان در مصاف با نگارا از اندونزی با حساب ۳ بر صفر پیروز شد تا در مجموع تیم ملی ایران با حساب ۳ بر ۱ مقابل اندونزی پیروز شود و با صدرنشینی و کسب سومین پیروزی به کار خود در مرحله گروهی پایان دهد.

ملی پوشان تنیس روی میز ایران پیش از این در بازی نخست مقابل پاکستان به برتری ۳ بر صفر رسیده بودند، در دومین دیدار خود نیز تیم قدرتمند هند را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند تا یکی از نتایج تاریخی کاروان ورزش ایران در این دوره از بازی‌ها را رقم بزنند.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در رقابت‌های بازی‌های آسیایی برعهده جمیل لطف الله نسبی است و علیرضا خلیلی نیا سرپرستی کاروان تنیس روی میز را بر عهده دارد.

حریف ایران در مرحله حذفی پس از پایان رقابت‌های مرحله گروهی مشخص خواهد شد.