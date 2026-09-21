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فرمانده انتظامی تالش از کشف ۱۵۰ تن سیر احتکارشده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقینیا گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار سیر در انبار یکی از واحدهای صنفی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از تحقیقات و هماهنگی قضائی، از محل مورد نظر بازرسی و ۱۵۰ تن سیر احتکارشده را کشف کردند.
فرمانده انتظامی تالش گفت : متهم ۵۹ ساله این پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و کارشناسان ارزش کشفیات را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.