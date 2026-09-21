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حجت الاسلام و المسلمین استاد جعفری نماینده مردم زنجان در خبرگان رهبری با صدور پیامی، رحلت فقیه عالیقدر و مرجع برجسته جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجت الاسلام و المسلمین استاد جعفری به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی رحمت الله علیه پیام تسلیت صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی
ارتحال فقیه اهلبیت علیهم السلام و مرجع مدقق جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی تغمده الله برحمته و غفرانه را محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری دام ظله الوارف و ملت مؤمن و متدین ایران اسلامی به ویژه مردم فهیم و قدرشناس استان زنجان تسلیت عرض مینمایم.
بی شک ایشان از مفاخر کم نظیر جهان اسلام بودند که عمر شریف و پر برکت خویش را صرف تعالی دین الهی کردند و در این راه با پرورش شاگردان بیشمار و تبیین دقیق روایات اسلامی قدمی قویم در تقویت
فقه بالنده شیعه برداشتند.
بنده که توفیق حضور در درس خارج فقه ایشان را داشتم و نزدیک پانزده سال خوشه چین خرمن دانش ایشان بودم از نزدیک شاهد مجاهدت بسیار بیبدیل معظم له در عرصه علم و دانش بودم. ایشان برای حدود نیم ساعت تدریس به طور توسط هفت ساعت مطالعه میکردند و در توجه فوقالعاده به فهم ظرایف آیات و روایات زبانزد بودند و در یک مسئله فقهی، تمام نظرات دانشمندان شیعه و معروفین اهل سنت را مطالعه و در سر درس تحلیل میکردند.
تبحر ایشان در علم رجال و شناسایی و اعتبار دادن به راویان احادیث بر اهل علم پوشیده نیست. تواضع ایشان در ساحت علم نیز بسیار استثنایی بود اگر مطلبی را بیان میکردند و سپس به نادرستی آن میرسیدند بدون هیچ کنایه و پنهانکاری میفرمودند: آن مطلبی که گفتم اشتباه بود!
از امام شهیدمان نقل شد که میفرمود «وقتی فکر میکنم شخصیتی همانند آیت الله شبیری در حوزه علمیه تدریس میکند خدا را شکر میکنم». آقازادههای ایشان نیز به توصیه پدر در درس ایشان شرکت میکردند و بنده آقاسید مصطفی عزیز را در درس ایشان بارها دیده بودم.
ایمان ایشان به علمیت و دقت نظر امام شهیدمان را در بیان مسائل شرعی، خودم از ایشان شنیده بودم. با آن که اهل ابراز عقیده و بیانیه دادن در مسائل سیاسی و جاری نبودند؛ اما از معتقدان و مدافعان نظام اسلامی و مقام معظم رهبری بودند.
کمتر میشد صحبتی خارج از درس داشته باشند، اما در آستانه ماه مبارک یا ماه محرم که شاگردان برای تبلیغ میخواستند بروند نکته کوتاهی بیان میکردند که بسیار تأثیرگذار بود تاکید فراوان ایشان بر اخلاص در تبلیغ بسیار مشهود بود. مخالف با رسوم غلط و نامگذاریهای بیسند به دلیل آسیب زدن به بنیان قویم تشیع، آزارشان میداد.
هرگز اهل مطرح شدن و نام نشان نبودند با آن که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نام ایشان را برای مرجعیت اعلام کرده بودند، سالها رساله عملیه منتشر نکردند و راضی نشدند حتی در زنجان دفتری برای ایشان ایجاد شود.
بار دیگر فقدان ایشان را که ضایعه عظیمی برای جهان تشیع است محضر اساتید حوزههای علمیه و شاگردان ایشان و به ویژه مقلدین معظم له تسلیت عرض میکنم؛ و السلام علیکم
جواد جعفری زنجان ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
نماینده مردم شریف استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری