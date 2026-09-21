بهرهبرداری از چهار دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، دوشنبه (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) با حضور «سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محوطه کتابخانه مرکزی پارک شهر انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم بهرهبرداری از چهار دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، صبح دوشنبه (۳۰ شهریو ۱۴۰۵) با حضور «سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «غلامرضا امیرخانی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، «محسن اسماعیلی» معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور و جمعی از مسئولان فرهنگی در محوطه کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.