بهره‌برداری از چهار خودروی کتابخانه عمومی سیار

بهره‌برداری از چهار دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، دوشنبه (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) با حضور «سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محوطه کتابخانه مرکزی پارک شهر انجام شد.