ایلام و بارش‌های ال نینو؛ هشدار پدافند غیرعامل و ضرورت اقدامات پیشگیرانه

ایلام و بارش‌های ال نینو؛ هشدار پدافند غیرعامل و ضرورت اقدامات پیشگیرانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمدعلی کاکی» مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام، با اشاره به تهدیدات طبیعی و بارش‌هایی که ممکن است بر اساس پدیده ال نینو در جنوب و جنوب غرب کشور رخ دهد، گفت: استان ایلام یکی از استان‌هایی است که تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرد.

وی افزود: تیم رصد و پایش تخصصی ما ارزیابی‌های لازم را انجام داده و بر اساس گزارش‌های جهانی کارشناسان هواشناسی و اقلیم‌پژوهان، احتمال وقوع این پدیده بسیار بالاست.

کاکی با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: تمام ادارات و دستگاه‌های دارای تکلیف باید بر اساس هشدار‌های صادرشده از سوی پدافند غیرعامل، اقدامات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی و مخاطراتی که ممکن است برای سرمایه‌ها و جمعیت ایجاد شود، انجام دهند و اقدامات پیشگیرانه و مصونیت‌بخش را در همه سطوح به عمل آورند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام ادامه داد: در راستای تضمین و تداوم کارکردها، استمرار خدمات‌رسانی، تضمین ارتباط مقصد و مبدأ و اقدامات لجستیکی و رساندن نیاز‌ها به جامعه هدف، لازم است دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: هشدار‌های لازم را صادر کرده و مکاتباتی را به فرمانداران به‌عنوان رؤسای شورای پدافند غیرعامل شهرستان‌ها ارسال کرده‌ایم و رؤسای کارگروه‌ها را در جریان موضوعات محتمل قرار داده‌ایم.

کاکی افزود: علاوه بر هشدارها، راهکار‌های متناسب با نوع تهدید و پیشگیرانه را نیز به ادارات و دستگاه‌های دارای تکلیف ذاتی صادر کرده‌ایم و بازدید‌هایی در اقصی نقاط استان به عمل آورده و میزان آسیب‌پذیری‌ها را مورد رصد و پایش قرار داده‌ایم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بر اساس این هشدارها، اقدامات پیشگیرانه انجام شود و احتمال وقوع حوادث به حداقل برسد یا بتوانیم از خسارات مطلقاً پیشگیری کنیم.