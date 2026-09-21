دادستان شهرستان اسدآباد از مهر و موم یک واحد تولید شیره خرما در این شهرستان به دلیل وضعیت نامناسب و غیربهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرتضی زنگنه در تشریح این موضوع اظهار داشت: در پی گزارشات واصله مبنی بر وجود وضعیت نامناسب و غیربهداشتی در یکی از واحد‌های تولید شیره خرما، موضوع در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

او افزود: با بررسی گزارش تخصصی مرجع ذی‌ربط، تصاویر و مستندات ارائه‌شده و وضعیت موجود در محل تولید و نگهداری محصولات و مواد اولیه، مشخص شد ادامه فعالیت واحد مذکور در شرایط موجود می‌تواند سلامت و بهداشت عمومی و سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

وی تأکید کرد: بر اساس دستور صادره، هرگونه تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات در این واحد تا زمان رفع کامل نواقص و مخاطرات اعلامی از سوی مرجع تخصصی ذی‌صلاح ممنوع بوده و متصدی واحد مکلف به رعایت مقررات مربوط به پلمب و رفع نواقص بهداشتی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان اسدآباد در چارچوب وظایف قانونی خود، با مواردی که سلامت و بهداشت عمومی شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و سلامت مردم از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است.