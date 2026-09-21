به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خانم فاطمه ملک‌زاده شاعره پیشکسوت شهرستان رامسر در جمع ۵ شاعر ماندگار استان مازندران در سال ۱۴۰۵ قرار گرفت.

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از سرکار خانم فاطمه ملک‌زاده شاعره پیشکسوت شهرستان رامسر تجلیل به عمل آمد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر با بیان اینکه همایش بزرگ شاعران مازندران با حضور جمعی از شاعران و چهره‌های شاخص ادبیات شمال کشور در مجتمع فرهنگی باغ هنر بابل برگزار شد گفت: در این همایش از سرکار خانم فاطمه ملک زاده مسئول انجمن شعر شالیزار که سال‌ها در کتالم برپا می‌شد به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار حوزه شعر استان مازندران تجلیل به عمل آمد.

حسین قاسمی افزود: خانم ملک‌زاده ۲۳ عنوان کتاب شعر دارد و کتاب ۲۴‌م او نیز آماده چاپ است.

وی تکریم چهره‌های پیشکسوت را یکی از سیاست‌های مدیرکل فرهنگ مازندران دانست و با بیان اینکه این سیاست در شهرستان رامسر بطور مداوم در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی اجرا می‌شود گفت: تلاش می‌شود چهره‌های رامسری در همایش‌های استانی نیز تکریم شوند که در بخش شعر نیز دی ماه سال گذشته آقای هلاکو خلعتبری شاعر محلی سرای رامسر مورد تکریم قرار گرفته بود.