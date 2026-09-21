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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر انسجام و مدیریت متمرکز ظرفیتهای مردمی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و جبهه دفاع تأکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست با قرارگاه پشتیبانی جنگ و ستاد مردمی پشتیبانی دفاع مقدس استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت حضور همهجانبه مردم در عرصه دفاع گفت: یکی از وظایف عمومی مردم، حمایت و پشتیبانی از جبهه دفاع و نیروهای مسلح است.
وی افزود: مردم استان بوشهر از همان ابتدای جنگ ۱۲ روزه در عرصه پشتیبانی حضور فعال داشتند و ستاد مردمی پشتیبانی دفاع مقدس استان توانسته است ارتباطی هوشمندانه و هدفمند میان مردم و نیروهای مسلح ایجاد کند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: خدمات و حمایتهای مردمی باید با انسجام و مدیریت متمرکز، هم در سطح استان و هم در عرصه ملی ساماندهی شود تا ظرفیتهای مردمی به شکل مؤثرتری در اختیار جبهه دفاع قرار گیرد.
حجتالاسلام رکنی رئیس ستاد مردمی پشتیبانی دفاع مقدس استان بوشهر، نیز در این نشست گفت: این ستاد به دستور آیتالله صفایی بوشهری و همزمان با جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد و هدف نخست آن پشتیبانی از نیروهای مسلح و رزمندگان در خطوط مقدم و سپس حمایت از خانوادههای آنان است.
وی افزود: در این نشست، آخرین وضعیت کمکهای انجامشده و اولویتهای پشتیبانی بررسی و اطلاعات موجود بهروزرسانی شد تا فعالیتهای ستاد با انسجام بیشتری ادامه پیدا کند.
رئیس ستاد مردمی پشتیبانی دفاع مقدس استان بوشهر با قدردانی از مردم استان گفت: بوشهریها همچون عرصههای گذشته، در پشتیبانی از جبهه دفاع نیز پیشگام هستند و این همراهی با استمرار فعالیتهای ستاد ادامه خواهد داشت.