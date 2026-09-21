به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی افزود: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم با شناسایی افراد به طرق مختلف و معرفی خود به عنوان فردی صاحب نفوذ در سیستم بانکی در خصوص اعطای وام و ضمانت توسط اشخاص ثالث، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف پلیسی و اقدامات فنی و هماهنگی با مرجع قضائی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال، اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.